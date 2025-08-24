Laut Kim: Darum könnte Nikola Glumac nicht in den Dschungel

Nikola Glumac (29) und Kim Virginia Hartung (30) hatten vor Kurzem gemeinsam einen turbulenten Tag. Die beiden Reality-TV-Stars verbrachten ihre Zeit unterwegs und mussten dabei auf eine Mahlzeit verzichten – mit schlimmen Konsequenzen. Laut Kim war vor allem ihr serbischer Begleiter sichtlich schlecht gelaunt: "Hier kommt er nach Hause, ohne zu essen. Fängt hier den größten Streit an. Was weiß ich, was?", schilderte sie in einem Instagram-Video. Sie selbst hatte ebenfalls den ganzen Tag nichts gegessen, zeigte sich aber überrascht von Nikolas Reaktion. Der Hunger schien die beiden an ihre Grenzen gebracht zu haben.

Kim zog sogar humorvoll Konsequenzen aus dem Vorfall und äußerte sich zu Nikolas Eignung für große TV-Projekte wie das Dschungelcamp. Mit Blick auf seine Reaktion meinte sie: "Ihr braucht gar nicht die Anfrage schicken. Der geht da nicht hin. Auf gar keinen Fall. Da seht ihr Sachen, die wollt ihr nicht sehen." Für Kim ist es daher unvorstellbar, wie Nikola unter den Bedingungen einer solchen Show zurechtkommen könnte, wo oft stundenlanges Hungern an der Tagesordnung ist. Der Streit zwischen den beiden beweist jedenfalls, dass Essensentzug eine echte Belastungsprobe für ihre Beziehung darzustellen scheint.

Drama ist für Nikola und Kim jedoch nichts Neues. Gerade erst fanden sich die beiden in einer riskanten Situation wieder, als sie bei einem Ausflug in Spanien versehentlich in einen Waldbrand gerieten. Dabei zeigte sich besonders Kim von einer tapferen Seite und versicherte öffentlich, dass sie und ihr Partner mit einem Schrecken davongekommen seien. Trotz ihres turbulenten Alltags stehen die beiden Reality-Stars immer wieder zusammen und teilen sowohl die Höhen als auch die Tiefen ihres Lebens. Der Hungerstreit war vielleicht nur ein weiterer unterhaltsamer Einblick in den Alltag des Paares.

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Januar 2025

RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024