Traurige Nachrichten aus Hollywood! Als Regisseur und Produzent hat Steve Golin sich in den vergangenen 30 Jahren in der Filmbranche einen Namen gemacht. Vor allem für seine Arbeit an dem Film "Spotlight" ist der Amerikaner berühmt geworden. Dafür durfte er sich 2016 nämlich einen Oscar abholen. Nun müssen sich seine Fans und Kollegen aber für immer von dem Filmemacher verabschieden: Steve ist im Alter von 64 Jahren verstorben!

Wie Variety berichtet, hat Steve seinen Kampf gegen den Krebs nun verloren. Genauere Details zu seinem Ableben sind noch nicht bekannt. Auch wann und wo der Hollywood-Regisseur beigesetzt werden soll, behalten seine Angehörigen noch für sich. Steve hinterlässt seine beiden Kinder Ari und Anna. Außerdem muss auch seine Produktionsfirma Anonymous Content jetzt ohne ihren Chef auskommen.

In seiner langen Karriere hat Steve unter anderem mit Stars wie Leonardo DiCaprio (44), Mark Ruffalo (51), Rachel McAdams (40) und Michael Keaton (67) zusammengearbeitet. Zuletzt hat er als Produzent unter anderem an den Serien "Mr. Robot" und Tote Mädchen lügen nicht mitgearbeitet.

Getty Images Steve Golin bei der Oscar-Verleihung 2016

Getty Images Leonardo Di'Caprio, Steve Golin und Alejandro G. Inarritu bei den Golden Globes 2016

Getty Images Steven Golin beim Festival Of Media Global, 2016



