Vor über 20 Jahren wurde Muriel Baumeister (47) wegen ihrer schauspielerischen Leistungen als neue Romy Schneider (✝43) gehandelt. 2016 folgte der tiefe Fall: Die Deutsch-Österreicherin rammte unter Alkoholeinfluss ein parkendes Auto und verschwand über Nacht von der Mattscheibe. Erst eineinhalb Jahre später konnte sie in der Filmbranche wieder Fuß fassen. In einem Interview berichtet Muriel nun, wie sie ihr Alkoholproblem überwunden hat.

"Erst einmal musste ich die Zeit nutzen, um zu merken, dass es sich ohne Alkohol besser lebt", erzählt die 47-Jährige gegenüber Bild. Insbesondere ihre drei Kinder hätten ihr dabei geholfen, ihr Leben neu auszurichten. "In meinem Haus gibt es keinen Alkohol – weder in Berlin noch in Österreich."

Ihre Rückkehr in die Schauspielbranche sei auch eine Hürde beim Entzug gewesen. "Es hat viel Kraft gekostet, in einem Beruf, in dem alle trinken, zu sagen: 'Ich trinke nicht mehr!'", gesteht Muriel und fügt hinzu: "Alkohol ist die einzige Droge, bei der du dich erklären musst, warum du sie nicht nimmst!"

Getty Images Oliver Phelps, Muriel Baumeister und James Phelps im Oktober 2018 in Potsdam

Getty Images Muriel Baumeister im Dezember 2013 in Berlin

Getty Images Oliver Phelps, Muriel Baumeister und James Phelps im Oktober 2018 in Potsdam

