Die neue Staffel der "Spreewaldklinik" kommt schon Ende Juni

Fans von "Die Spreewaldklinik" dürfen sich auf ein Wiedersehen freuen: Die beliebte Vorabendserie kehrt am 30. Juni 2025 mit einer extralangen zweiten Staffel zu Sat.1 zurück und wird dann immer montags bis freitags um 19 Uhr ausgestrahlt. Das berichtet unter anderem Presseportal. Wer nicht abwarten möchte, kann schon ab dem 27. Juni auf Joyn die neuen Episoden streamen. Mit von der Partie sind erneut Sina-Valeska Jung (45) in ihrer Rolle als Dr. Lea Wolff, Muriel Baumeister (53), Isabel Hinz (28), Daniel Buder (47) und Karsten Speck (64). Frischen Wind bringen in der neuen Staffel Jan Hartmann (44) als Dr. Mark Engelhardt sowie Zsa Zsa Hansen als Fiona Wemuth ins Ensemble. Insgesamt umfasst die zweite Staffel beachtliche 126 Folgen und löst damit "Die Landarztpraxis" im Sat.1-Programm ab.

Im Zentrum der neuen Episoden steht ein Brief von Lea (32), der das Leben der jungen Krankenschwester Nico buchstäblich auf den Kopf stellt. Doch damit nicht genug: Das plötzliche Auftauchen von Mona und ihrem Sohn Timmy sorgt für Turbulenzen in Leas noch frischer Beziehung zu Erik. Dr. Mark Engelhardt, gespielt von Jan Hartmann, stellt mit seiner charismatischen und selbstbewussten Art die Abläufe in der Klinik auf die Probe und könnte die Beziehung zwischen Lea und Erik auf eine harte Probe stellen. Auch Fiona Wemuth, die Tochter des Oberarztes, bringt mit ihrer eigenwilligen Persönlichkeit neue Spannung ins Krankenhausgeschehen im idyllischen Spreewald.

Obwohl "Die Spreewaldklinik" im klassischen Fernsehen mit durchschnittlich 640.000 Zuschauern und einem Zielgruppen-Marktanteil von 3,5 Prozent keine Quotenrekorde brach, konnte sie durch starke Abrufzahlen auf Joyn punkten. Diese Performance auf der Streaming-Plattform war ausschlaggebend dafür, dass Sat.1 das Vertrauen in die Serie nicht verlor und die Folgenzahl für die aktuelle Staffel deutlich aufgestockt hat. Die Serie, die in Lübben im Spreewald sowie in Berlin gedreht wird, ist zudem erst die zweite Sat.1-Vorabendserie, die über mehr als eine Staffel hinaus fortgesetzt wird. Auch das private Zusammenspiel der bekannten Darstellerinnen und Darsteller hat in den vergangenen Jahren auf Social Media für viel Sympathie gesorgt – beispielsweise begeistert Sina-Valeska Jung die Fans immer wieder mit Einblicken hinter die Kulissen der Dreharbeiten.

SAT.1 / Hardy Spitz Dr. Lea Wolff (Sina-Valeska Jung) in "Die Spreewaldklinik"

Christian Marquardt / Freier Fotograf (Getty) Schauspieler Karsten Speck

