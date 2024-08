So geht es Muriel Baumeister zwei Jahre nach Krebsdiagnose

Im Jahr 2022 wurde bei Muriel Baumeister (52) Brustkrebs diagnostiziert. Erst ein Jahr später ging die Schauspielerin mit dieser Nachricht an die Öffentlichkeit. Nun gibt sie in einem Interview mit Bunte ein Update zu ihrem aktuellen Gesundheitszustand. "Ich fühle mich einfach wieder richtig gut", erklärt die "Ein Haus in der Toscana"-Darstellerin. Sie habe zwar auch Tage, an denen sie erschöpft sei, aber das könnte auch an ihrer derzeitigen Arbeit liegen.

Die 52-Jährige verrät in dem Gespräch aber auch, dass sie eine wichtige Sache nicht ernst genug genommen habe. "Ich bin nicht gerade die vorbildlichste Krebskranke", gesteht Muriel. Nach dem Abschluss ihrer Therapien habe sie ihre Nachfolgeuntersuchungen "schleifen lassen", da sie diese "als nicht so wichtig erachtet" habe. Ihre behandelnde Ärztin rief daraufhin bei ihr an und habe ihr "gehörig den Kopf gewaschen" und sie "gefühlt gevierteilt" für ihr "nachlässiges Verhalten". Seither gehe sie wieder regelmäßig zu ihren Nachsorgeterminen.

Auch beruflich geht es für die TV-Bekanntheit wieder bergauf. Momentan steht sie für die neue Sat.1-Serie "Die Spreewaldklinik" vor der Kamera. "Dass die Produktion tatsächlich mich ausgewählt hat – eine krebskranke Alkoholikerin. Da muss ich schon mal sagen: 'Hut ab'", offenbart Muriel in dem Interview. Über ihre Alkoholsucht hatte sie bereits in ihrer Autobiografie "Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben" geschrieben. Mittlerweile sei die Schauspielerin seit fast sieben Jahren trocken.

Muriel Baumeister im August 2024

Muriel Baumeister beim deutschen Filmpreis 2005

