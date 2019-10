Ehrliche Worte: Jahrelang hatte Muriel Baumeister (47) mit ihrer Alkoholsucht zu kämpfen. Ihre Erfahrungen offenbart die "Ein Haus in der Toscana"-Darstellerin nun in ihrer Autobiografie mit dem bezeichnenden Titel "Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben". Und auch, wie sich Muriel aus der Abhängigkeit befreien konnte, hat sie aufs Papier gebracht. In einem Interview gibt die Schauspielerin nun preis, welche Mengen sie damals zu sich genommen hat.

"Ich erinnere mich noch an einen Abend, an dem ich zu Hause eine Dreiviertelflasche Weißwein getrunken habe, ohne dass ich das Gefühl hatte, beschwipst zu sein", sagte Muriel im Gespräch mit Bunte. Weil der Rausch ausgeblieben sei, habe die 47-Jährige auch zu härteren Sachen gegriffen. "Ich war mal mit Freunden unterwegs, da habe ich zehn Gin Tonic getrunken ohne nennenswerte Auswirkungen. Für normale Leute unvorstellbar."

Die Warnhinweise ihres Körpers habe sie wahr-, aber nicht ernst genommen: "Ich hatte eine permanente Magenschleimhautentzündung. Jeden Morgen habe ich mich übergeben, aber danach trotzdem wieder Alkohol, meistens Weißwein, in mich reingeleert", gab Muriel offen und ehrlich zu.

Getty Images Muriel Baumeister im Oktober 2008

Getty Images Muriel Baumeister, Schauspielerin

Instagram / baumipix Muriel Baumeister im Oktober 2019

