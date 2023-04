Schon seit einem Jahr: Muriel Baumeister leidet an Krebs!

Sie spricht zum ersten Mal über ihren Krebs. Die deutsch-österreichische Schauspielerin und "Ein Haus in der Toscana"-Darstellerin Muriel Baumeister (51) hatte schon einige Jahre gegen ihre Alkoholsucht kämpfen müssen. In ihrer Autobiografie berichtet sie offen über ihre Erfahrungen damit. Jetzt spricht die Autorin über weitere Probleme in ihrem Leben. Muriel ist an Krebs erkrankt – und das bereits im Frühling 2022!

„Eines Morgens lag ich wie fast immer um 6.30 Uhr in meiner Badewanne und (...) fühlte an meiner linken Brust einen relativ großen Knoten“, berichtet Muriel im Interview mit Bunte. Noch am selben Tag sei sie zum Frauenarzt gefahren, der sie sofort zu einer Onkologin weiterleitete. „Vor einem Jahr, im Juli, war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde", erzählt sie. Inzwischen habe sie eine Antikörpertherapie, eine Chemotherapie und eine Operation hinter sich gebracht. "Ich mache zurzeit immer noch Strahlentherapie", sagt die Schauspielerin.

Doch während des Gesprächs über den Brustkrebs war sie trotzdem zuversichtlich. "Ich versuche immer positiv zu sein", plaudert sie aus. Immerhin sei sie noch hier und könne sagen, dass sie alles getan habe, was sie konnte.

