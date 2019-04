Bald sollen die Pforten ihres Cafés wieder geöffnet werden! Daniela (41) und Jens Büchner (✝49) eröffneten Anfang 2018 gemeinsam ihre sogenannte Faneteria auf Mallorca. Aufgrund der Krankheit des Sängers mussten sie das Lokal jedoch bereits im Herbst wieder schließen – im November des Jahres verstarb der gelernte Schlosser schließlich. Nun will die gebürtige Delmenhorsterin die Bar aber erneut in Betrieb nehmen – und hat dafür jetzt möglicherweise einen geeigneten Partner gefunden!

Malle-Hotelier Marco Gülpen soll sich auf das Projekt eingelassen haben, wie die Bild berichtet. Der Kölner besitze nicht nur Gastronomie-, sondern auch TV-Erfahrung und stehe zudem bei der gleichen TV-Produktionsfirma unter Vertrag, wie Daniela. Dabei soll der Plan der Café-Besitzerin zunächst noch ganz anders ausgesehen haben: Eine Partnerschaft mit den Auswanderern Steffen Jerkel und Peggy Jerofke sei bereits geplant gewesen – doch dann soll es zum Streit zwischen den Parteien gekommen sein. Marco selbst habe sich auf Nachfrage aber erst einmal zurückhaltend geäußert: "Ich möchte das weder bestätigen, noch dementieren!"

Obwohl die Bar erst am 1. Mai ihre Neueröffnung feiert, gewährte die Goodbye Deutschland-Auswanderin ihren Followern und den potenziellen Café-Besuchern bereits erste Einblicke in ihr frisch renoviertes Etablissement. Via Instagram veröffentlichte sie bereits ein Video der restaurierten Gaststätte.

Instagram / marco_gulpen Marco Gülpen, TV-Auswanderer

Privat Peggy Jerofke und Steffen Jerkel im März 2018

MG RTL D / 99pro media Daniela und Jens Büchner in der Faneteria

