Sie ist unter der Haube! Schauspielerin LeeAnne Locken ist vor allem aus der TV-Serie The Real Housewifes of Dallas bekannt – bereits seit 2016 ist sie fester Bestandteil des Formats. Auch im Privatleben setzt die Darstellerin anscheinend auf Kontinuität: Mit dem Geschäftsmann Rich Emberlin ist sie mittlerweile seit zwölf Jahren zusammen. Nun scheint das Glück der beiden jedoch endgültig perfekt zu sein: Denn am Samstag gaben sich die beiden Turteltauben das Ja-Wort!

Vor zahlreichen geladenen Gästen habe sich das Paar am Samstag in Dallas trauen lassen, wie People berichtet. LeeAnne sei dabei in einem weißen Gewand des texanischen Designers Nardos Imam zum Altar geschritten – ihr Gatte habe einen schwarzen Smoking getragen. Für die 51-Jährige sei es zudem die erste Hochzeit gewesen – wohingegen ihr Partner bereits zum dritten Mal den Bund der Ehe eingegangen sei.

Die Frage aller Fragen stellte ihr der Business-Mann dabei übrigens auf kuriose Weise: In einem realen Ballon-Pop-Game musste die Schauspielerin mehrere rote Ballons zum Platzen bringen, bis schließlich aus einem ein Diamant-Ring herausfiel. "Das war der schönste Karnevals-Preis aller Zeiten", habe LeeAnne damals geschwärmt.

Getty Images LeeAnne Locken, Schauspielerin

Getty Images LeeAnne Locken, Schauspielerin

Getty Images LeeAnne Locken im Februar 2019

