Traurige Nachrichten für alle Star Wars-Fans: Der Chewbacca-Darsteller Peter Mayhew (74) ist im Alter von 74 Jahren verstorben! Seit etlichen Jahren hat der Schauspieler mit seiner Erkrankung, dem sogenannten Marfan-Syndrom zu kämpfen. Wegen der vererbbaren Bindegewebskrankheit, die in seine 2,20 Meter Körpergröße resultierte, war Peter Beweglichkeit in den vergangenen Jahren stark eingeschränkt – zuletzt unterzog er sich im Sommer einer Wirbelsäulen-OP.

Auf Twitter teilten seine Familienangehörigen einen herzzerreißenden Post, in dem sie den Tod des Charakter-Darstellers bestätigten. "Die Familie von Peter Mayhew bedauert mit tiefer Liebe und Traurigkeit, dass Peter verstorben ist. Er verließ uns am Abend des 30. April 2019 mit seinen Liebsten an seiner Seite in seinem Zuhause im Norden von Texas", lauteten die herzzerreißenden Zeilen. Was genau seinen plötzlichen Tod herbeiführte, wurde bislang nicht gesagt.

Im Netz nahmen die Fans Abschied von dem Filmstar: "Möge die Macht mit dir sein. Danke für viele Kindheitserinnerungen", "All unsere Liebe schicken wir dir" und "Ich hoffe, du und Carrie lacht jetzt zusammen", schrieben zum Beispiel drei Follower auf der Social-Media-Plattform.

Getty Images Peter Mayhew im Mai 2018 in Kalifornien

Getty Images Peter Mayhew im Dezember 2015 in London

Getty Images Peter Mayhew im Dezember 2017 in Kalifornien



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de