Jennifer Lopez (49) ist nicht nur Schauspielerin, Sängerin und Unternehmerin – sie ist vor allem Mutter zweier Kinder. Die Zwillinge Max (11) und Emme (11) stammen aus ihrer Ehe mit Sänger Marc Anthony (50), zu dem J.Lo heute noch ein hervorragendes Verhältnis hat. Auch ihr Verlobter Alex Rodriguez (43) scheint in der Patchwork-Familie voll integriert zu sein und versteht sich sowohl mit den Kids seiner Bald-Frau als auch mit ihrem Ex-Mann, wie unzählige Insta-Posts beweisen. Jetzt hat die zweifache Mami ihren Kids verraten, wie sie damals von ihrer Schwangerschaft erfuhr!

Auf ihrem YouTube-Channel stellt sich die 49-Jährige den Fragen ihrer Kinder und die wollen alles ganz genau wissen. "Wie hast du dich gefühlt, als du erfahren hast, dass du Zwillinge erwartest?", fragte Emme. "Als mir klar wurde, dass ich schwanger bin, war ich gerade in Portugal […]. Ich saß in meinem Haar- und Make-up-Wagen und ich spürte – in meinem Bauch spürte ich ein Zittern. Es fühlte sich wie ein kleiner Schmetterling in meinem Bauch an und ich wusste sofort, dass ich Leben in mir trug", erklärte die Vollblut-Mama.

Beim anschließenden Arztbesuch erfuhr J.Lo dann, dass sie Zwillinge erwarte: "Sehen sie das? Das kleine Reiskorn? Das ist das Baby", erklärte der Arzt und fügte dann hinzu: "Sehen sie das andere kleine Reiskorn hier drüben? Das ist das zweite Baby." Worauf die Schwangere in hysterisches Lachen ausbrach, wie sie ihren Kindern kichernd erzählt.

YouTube / Jennifer Lopez Jennifer Lopez auf YouTube

Instagram / jlo Maximilian und Emme, JLos Kids

Getty Images Jennifer Lopez bei der Oscar-Verleihung im Februar 2019

