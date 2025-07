Heiße Aussicht: J.Lo zeigt Kurven beim Sonnenbad in Spanien

Die Schauspielerin und Sängerin Jennifer Lopez (55) genießt momentan ihre Zeit in Spanien und sorgt mit glamourösen Schnappschüssen für Begeisterung bei ihren Fans. Die "On The Floor"-Interpretin ließ es sich nicht nehmen, auf Instagram mehrere Fotos von sich zu posten, auf denen sie ihre legendären Kurven gekonnt in Szene setzt. In einem luftigen weißen Oberteil und einem gestreiften Bikinihöschen zeigt sie sich entspannt und strahlend. Mit einer Sonnenbrille, glänzendem Schmuck und ihren perfekt gestylten Haaren verkörpert sie pure Eleganz, während sie die spanische Sonne sichtlich genießt.

Unter dem Beitrag überhäufen die Fans J.Lo mit Komplimenten. "Du siehst wunderschön aus" oder "Wow, du strahlst einfach etwas Königliches aus", schreiben einige User. Jennifers Reise nach Spanien ist jedoch nicht privater Natur. Die Künstlerin befindet sich aktuell auf ihrer "Up All Night"-Tour, bei der sie ihre Fans mit energiegeladenen Performances begeistert. Spanien ist eine der nächsten Stationen in ihrem Tourplan. "Hallo Spanien, wir sehen uns bald", schreibt die 55-Jährige voller Vorfreude zu den heißen Schnappschüssen.

Die Zuschauer dürfen sich bei J.Los Tour auf Hits wie "Ain't Your Mama" oder "On The Floor" freuen. Die Sängerin ist bekannt für ihre rhythmischen Songs, die die Zuschauer in Partystimmung versetzen. Doch mit ihren zwei neuesten Werken zeigt Jennifer eine neue Seite. Bei einer Listening-Party in Los Angeles stellte sie vor wenigen Tagen zwei neue Songs vor. In dem Lied "Wreckage of You" – übersetzt "Die Trümmer von dir" – scheint J.Lo sich mit der vergangenen Trennung von ihrem Ex-Mann Ben Affleck (52) zu befassen. Wie ein anwesender Zuhörer im Gespräch mit Us Weekly preisgab, ist der Song eine emotionale Ballade. "Ich bin stärker nach deiner Zerstörung", soll J.Lo gefühlvoll singen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jlo Jennifer Lopez im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Mai 2025