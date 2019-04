Diese Nachricht dürfte bei den Fans für Herzrasen sorgen: Sie bekommen jetzt noch mehr Einblicke in Jennifer Lopez (49)’ Leben! Die Sängerin ist nicht nur ein echtes Allroundtalent, sie ist auch eine Vollblutmama und Familienmensch. Das beweist J.Lo immer wieder mit intimen Schnappschüssen auf ihrem Social-Media-Kanal. Das scheint der Schönheit aber noch nicht zu reichen – sie will noch persönlicher werden. Jennifer wird dafür jetzt zur YouTuberin!

Während ihre YouTube-Follower auf ihrem Channel bisher nur in den Genuss von Musik, Trailern und Interviews gekommen sind, scheint Jen ihren Account nun auf eine andere Ebene zu heben. In einem am Sonntag veröffentlichten YouTube-Clip erklärte sie gleich zu Beginn: “Was du hier bekommen wirst, ist mehr von der Person Jennifer.” In dem 1:14 Minuten langen Video sehen die Fans bereits jetzt viele private Sequenzen – sei es beim Essen, mit ihrem Verlobten Alex Rodriguez (43) oder bei Dreharbeiten. Jennifer verspricht aber noch mehr: “Es gibt eine Menge, das ich sagen und teilen möchte. Dieser YouTube-Channel ist für mich ein Platz, um das zu tun.”

Ob die 49-Jährige in den kommenden Videos auch noch einmal auf die Fremdgehgerüchte um Alex eingehen wird? Jen selbst geht mit diesen Spekulationen bisher gelassen um. “Ich meine, es spielt keine Rolle. Ich kenne die Wahrheit, ich weiß, wer er ist, er weiß, wer ich bin. Wir sind einfach glücklich”, sagte sie in der Radiosendung The Breakfast Club.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin und Schauspielerin

Anzeige

YouTube / Jennifer Lopez Jennifer Lopez, Popstar

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im August 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de