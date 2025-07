Jennifer Lopez verarbeitet Trennung von Ben in neuem Song

Jennifer Lopez (55) hat diese Woche auf einer exklusiven Listening-Party in Los Angeles sechs neue Songs vorgestellt, darunter einen Titel mit klarem persönlichem Bezug. Der Song "Wreckage of You" – übersetzt "Die Trümmer von dir" – scheint sich mit der Trennung von ihrem vierten Ehemann Ben Affleck (52) auseinanderzusetzen. Laut einem anwesenden Fan handelt es sich um eine emotionale Ballade mit den Worten: "Ich bin stärker nach deiner Zerstörung." Der Fan erzählte gegenüber US Weekly weiter, dass Jennifer sagte, der Song sei ihr vor zwei Wochen nach einem langen Tag voller Tour-Proben eingefallen, als sie im Bett lag. Die Sängerin sprach bei der Veranstaltung auch über das schwierige letzte Jahr, in dem sie sich nach Monaten einer Beziehungskrise dazu entschloss, im August 2024 die Scheidung einzureichen. Offiziell geschieden ist das einstige Paar seit Februar 2025.

Im vergangenen Sommer musste die Sängerin ihre "This Is Me... Live"-Tour absagen, um ihren Fokus auf persönliche und familiäre Belange zu legen. Diese Entscheidung fiel mitten in Gerüchten um Eheprobleme mit Ben, was Jennifer damals als einen "emotional intensiven Moment" in ihrem Leben beschrieb. Bei dem Event präsentierte sie aber neben dieser Ballade fröhlichere Songs mit den Titeln "Birthday", "Free", "Up All Night", "Save Me Tonight" und "Regular", die laut Fans stark an ihren früheren musikalischen Stil erinnern und die Zuhörer begeisterten. Jennifer betonte, dass sie aus der schwierigen Phase gestärkt hervorgegangen sei und diese Erlebnisse in ihrem neuen Album verarbeiten wollte.

Die Trennung von Ben markiert einen weiteren Wendepunkt in Jennifers Liebesleben. Ihre ersten Schlagzeilen in Sachen Romanze machte sie in den späten 1990ern, als sie mit P. Diddy (55) liiert war, vor allem durch eine dramatische Nacht, die in einer Verhaftung beider endete. Jennifer und P. Diddy trennten sich schließlich 2001, scheinen aber freundschaftlich auseinandergegangen zu sein. Heute, nach der Scheidung von Ben, scheint Jennifer wieder optimistisch in die Zukunft zu blicken. Freunde der Sängerin berichten laut Medien, dass sie offen für eine neue Liebe sei und bereit, sich wieder auf Dating einzulassen. In ihrer Musik hat sie anscheinend einen Weg gefunden, ihre Lebensabschnitte zu bewältigen. Trost fand sie nach der Trennung offenbar auch bei ihrem dritten Ehemann, Marc Anthony (56), mit dem sie ihre beiden Kinder teilt.

Getty Images Jennifer Lopez bei den American Music Awards 2025 in Las Vegas

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Getty Images Jennifer Lopez und P. Diddy, 1999