TV-Rente: So verbringt Peter Kloeppel seinen Ruhestand

Ein Jahr nach seinem Abschied von den RTL-Nachrichten gibt Peter Kloeppel (66) jetzt spannende Einblicke in sein neues Leben als Rentner. Gemeinsam mit seiner Frau hat sich der ehemalige TV-Moderator in Florida niedergelassen und erzählt in der neuen RTL-Doku "Niemals geht man so ganz – Peter & Ulrike: Das Jahr danach", wie er seinen Ruhestand gestaltet. Besonders freut ihn, dass er seine Tochter Geena, die in New York lebt, nun öfter sehen kann. "Der Weg ist überschaubar", berichtet er, denn es sind jetzt nur noch zweieinhalb Stunden Flugzeit. Sportlich hält sich Peter mit Golf und Tennis fit, doch eines vermisst er: deutsches Brot. Kurzerhand hat er angefangen, selbst zu backen – mit bislang durchwachsenen Ergebnissen, wie er zugibt.

Ulrike von der Groeben (68), mit der er über 30 Jahre lang das Nachrichtenstudio teilte, ist in Köln geblieben und genießt ebenfalls ihren neuen Lebensabschnitt. Sie veröffentlichte bereits ein Buch mit dem Titel "Freiheit beginnt jetzt! Tipps für den Start in den (Un-)Ruhestand" und schwärmt von Urlauben auf ihrer Lieblingsinsel Baltrum. Für die Dreharbeiten zur RTL-Doku kehrten beide ins Kölner Sendezentrum zurück: "Es war ein wunderbares Gefühl", verriet Peter, während Ulrike hinzufügte: "Als wäre man gestern zuletzt hier gewesen." Trotz unterschiedlicher Lebensmittelpunkte treffen sie sich weiterhin regelmäßig – sogar häufiger als früher – und pflegen ihre besondere Freundschaft.

Peter wurde über lange Jahre als eines der bekanntesten Gesichter der deutschen Nachrichten geschätzt. Mit seiner präzisen Art und ruhigen Stimme blieb er selbst bei Pannen stets souverän. Legendär bleibt der Moment, als während einer Live-Sendung plötzlich das Studio im Dunkeln lag. "Hier ist das Licht ausgefallen! Wir machen einfach mal weiter", sagte der 66-Jährige damals unbeeindruckt. Auch als der Strom bis zum Ende der Sendung nicht zurückkehrte, ließ er sich nicht beirren und improvisierte kurzerhand mit der Taschenlampe seines Handys. Genau für diese Gelassenheit und sein unerschütterliches Engagement schätzten ihn die Zuschauer ganz besonders.

Getty Images Peter Kloeppel, April 2014

RTL Peter Kloeppel und Ulrike von der Groeben

Instagram / geenakaye Peter Kloeppel und Geena Kloeppel