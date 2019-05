Der Berliner Rapper AK Ausserkontrolle kann aufatmen! Zuletzt drohte dem Träger der türkischen Staatsangehörigkeit die Abschiebung aus Deutschland: Ende April hatte der Musiker öffentlich gemacht, ein Schreiben von der Ausländerbehörde erhalten zu haben, in dem er aufgefordert wurde, bis zum 30. Mai das Land zu verlassen. Die Gründe dafür ließ er offen. Doch dem Rausschmiss scheint AK Ausserkontrolle nun entgangen zu sein: Auf Social Media teilte der Hip-Hop-Star stolz seine neue Aufenthaltsgenehmigung!

Auf Instagram zeigte sich AK Ausserkontrolle jetzt auf einem Selfie gewohnt maskiert mit einem schwarzen Bandana über Mund und Nase. Stolz hält der in Berlin geborene Rapper seine Papiere in die Kamera, die ihm ein Leben in Deutschland auch weiterhin ermöglichen. Dazu schrieb der Cappy-Träger: "Drei Jahre Aufenthalt bekommen! Danke an alle, die uns unterstützen." Offenbar konnte der "Jim Beam & Voddi"-Interpret die drohende Ausweisung noch einmal abwenden.

Seine Deutschrap-Kollegen freuen sich mit AK Ausserkontrolle. Unter dem Post hinterließen unter anderem Rekord-Rapper Capital Bra (24), Kontra K (31), Ex-SXTN-Mitglied Nura (30) oder auch Samra ihre Glückwünsche.

Instagram / akausserkontrolle AK Außerkontrolle, deutscher Rapper

Anzeige

AEDT/WENN.com Rapper Capital Bra auf dem Kiss Cup 2018 in Berlin

Anzeige

Instagram / nura030 Rapperin Nura, Juli 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de