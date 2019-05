Mal laut und wild und dann wieder ganz leise und leicht – Woche für Woche liefert Isabel Edvardsson (36) mit ihren Performances auf dem Parkett ab! Seit 2006 gehört die mehrfache deutsche Meisterin in den Standardtänzen zum festen Let's Dance-Ensemble. Nachdem sie wegen ihrer Schwangerschaft ein Jahr ausgesetzt hatte, schwebt sie in der aktuellen Staffel neben dem Schauspieler Banjamin Piwko über den Dancefloor. Die Choreos des Duos haben es ganz schön in sich! Im Promiflash-Interview erklärte die schwedische Schönheit jetzt, wie diese entstehen und umgesetzt werden.

"Das alles kann innerhalb von einer halben Stunde fertig sein, oder es dauert manchmal eben auch einen ganzen Tag", erklärte die 36-Jährige gegenüber Promiflash. "Ich mache das oft so, dass ich auch ein paar Alternativen einbaue, bevor ich dann ins Training gehe, weil man ja auch nicht weiß, wie der Tanzpartner mit der Choreo zurechtkommt", fügte sie hinzu. Dabei sei ihr bei den Tanzformationen, die sie entwerfe, besonders an einer Sache gelegen: "Es sollte eine Choreo sein, die für uns als Paar ist, wo er sich mit wohlfühlt, wo es einfach homogen und harmonisch ist."

Einfluss auf die musikalische Begleitung habe das Duo allerdings nicht. "Wir bekommen die Musik von RTL und dann muss man schauen, dass das dann auch schön dazu passt", plauderte die Blondine weiter aus. Das Tempo passe sie während des Trainings aber vorrangig an ihren Tanzpartner an.

Thomas Burg/ActionPress Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

