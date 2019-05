Benjamin Piwko (39) fiel das letzte Let's Dance-Training alles andere als leicht. Der gehörlose Schauspieler sollte für die Sendung einen flotten Jive einstudieren – doch mit dem Rhythmus des Tanzes tat sich Benjamin schwer. Auch bei seinem Auftritt auf der großen Show-Bühne gab es Probleme und die Jury vergab schließlich nur 12 Punkte für die Leistung – satte 15 Punkte weniger als in der Woche zuvor. In einem Interview mit Promilfash verriet Benjamins Tanzpartnerin Isabel Edvardsson (36) nun, wie hart das Training für den Promi-Kandidaten wirklich war.

Während des Jive-Trainings seien nur sehr langsame Fortschritte zu erkennen gewesen, so Isabel. Das habe sie beide das eine oder andere Mal sehr frustriert. Die Performance verlangte dem Tanzpaar viel Rhythmusgefühl ab und die Bewegungen mussten schnell sein. "Du betonst Schläge in der Musik und, ohne die Musik zu hören, ist das natürlich nicht möglich, etwas zu betonen. Also muss er diese komplizierte Betonung bei mir ablesen", erläuterte Isabel die Trainings-Problematik im Promiflash-Gespräch.

Für Benjamin sei es verständlicherweise sehr schwer, dass er die Musik nicht hören könne. "Da ist er einfach an seine Grenzen gekommen. Weil er gemerkt hat, das geht nicht einfach in seiner Situation", so die Profitänzerin. Sein vergleichsweise schlechtes Abschneiden während der letzten Show ziehe den Tatort-Darsteller aber nicht herunter. Im Gegenteil: Er wolle besser werden und dafür kämpfen.

Getty Images Benjamin Piwko und Isabel Edvardsson in der vierten "Let’s Dance"-Show 2019

Anzeige

Getty Images Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko bei "Let's Dance" 2019

Anzeige

ActionPress / Bieber, Tamara Isabel Edvardsson und Benjamin Piwko in Berlin, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de