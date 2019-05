Sie sind so glücklich! Erst im vergangenen Jahr fiel Idris Elba (46) mit einem Diamantring vor seiner Freundin Sabrina Dhowre (29) auf die Knie und stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Vor wenigen Wochen war es dann soweit und die beiden Turteltauben gaben sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort. Jetzt tauchten die ersten Bilder der Traumhochzeit auf und zeigen: Es wurde richtig wild!

Die nunmehr veröffentlichten Bilder auf der Instagram-Fanpage der hübschen Dunkelhaarigen zeigen das frisch vermählte Couple bei ihrem Hochzeitstanz und auf der anschließenden Hochzeitsfeier. Und auf dieser ließen Braut und Bräutigam zu später Stunde ordentlich die Sau raus, wie ein privat aufgenommenes Video zeigt. Doch nicht nur die Party, sondern auch innige Momente zu zweit waren den beiden Eheleuten sichtlich wichtig!

Auch die frisch gebackene Frau des Schauspielers gewährte vor wenigen Tagen erste Einblicke in den schönsten Tag ihres Lebens und teilte auf ihrem Instagram-Account eine Bilderreihe der Hochzeit mit ihren rund 224.000 Followern. Dazu schrieb die 29-Jährige: "Hatte den besten Tag meines Lebens. Danke an jeden, der diesen Tag so besonders gemacht hat."

Getty Images Sabrina Dhowre und Idris Elba

Getty Images Sabrina Dhowre und Idris Elba im Januar 2019 in Kalifornien

Getty Images Idris Elba und Sabrina Dhowre im Mai 2019 in New York

