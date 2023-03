Idris Elba und seine Sabrina strahlen bei "Luther"-Premiere!

Idris Elba (50) und seine Frau bringen Eleganz auf den roten Teppich. Bis 2019 hatte der US-Schauspieler für die Thriller-Serie "Luther" vor der Kamera gestanden. Nachdem das Serienfinale gelaufen war, kündigten die Produzenten einen Film als Nachfolger an. 2021 begeisterte der 50-Jährige seine Fans mit den ersten Schnappschüssen vom Set. Nun feierte "Luther: The Fallen Sun" endlich Premiere – und Idris begeisterte zusammen mit seiner Frau Sabrina (33) auf dem roten Teppich.

Bei der Premiere des ersten "Luther"-Films trat Idris in einem beinahe ausgefallenen Look auf den roten Teppich. Er trug einen Anzug in einem dunkeln Lila. Das Jackett war dabei aber nicht klassisch geschnitten, sondern verzichtete auf eine Knopfreihe und betonte den Kragen lediglich durch gerafften Stoff, anstatt durch eine Krawatte. Seine Ehefrau Sabrina erschien hingegen in einem schlichten schwarzen Kleid. Das Outfit seiner Liebsten schien den Hollywoodstar dennoch zu begeistern: Er warf ihr beim Posieren für die Fotografen einen besonders anerkennenden Blick zu.

Zusammen sind Sabrina und Idris ein echtes Power-Paar. Im Februar wurden die beiden für ihr Engagement im Bereich Klimaschutz ausgezeichnet. Sie erhielten den TIME100 Impact Award für ihre Arbeit bei der Bekämpfung des Klimawandels, um den Hunger zu beenden. Seine Gattin ist außerdem bereits seit einigen Jahren UN-Goodwill-Botschafterin.

Getty Images Idris Elba, Schauspieler

Getty Images Idris Elba mit seiner Frau Sabrina Dhowre

Getty Images Idris Elba und Sabrina Dhowre Elba im Januar 2023

