SAG Awards 2024: Idris Elba und Jennifer Aniston moderieren

Bald ist es so weit: In wenigen Tagen findet die jährliche Verleihung der SAG Awards statt. In derzeit 15 Kategorien vergibt die US-amerikanische Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild den begehrten Film- und Fernsehpreis. Kürzlich gaben die Organisatoren die Liste der insgesamt 30 prominenten Gastredner bekannt. Unter ihnen befinden sich auch diese zwei Schauspielstars: Idris Elba (51) und Jennifer Aniston (55) werden an dem Abend Preisreden halten!

Bei der 30. Verleihung sind neben Berühmtheiten wie Emily Blunt (40) oder Jessica Chastain (46) auch Idris und Jennifer für die Zeremonie als Sprecher eingeplant. Der "Luther"-Darsteller hat voraussichtlich sogar die große Ehre, die Awardshow zu eröffnen. Auch die "Meine erfundene Frau"-Schauspielerin wird an dem Abend eine wichtige Aufgabe übernehmen. Jennifer wird wohl der Pop-Legende Barbra Streisand (81) den Life Achievement Award übergeben!

Die 55-Jährige wird jedoch nicht nur als Moderatorin einen Preis verleihen. Auch sie selbst könnte die beliebte Auszeichnung gewinnen. Für ihre Schauspielleistung in der Serie "The Morning Show" ist Jennifer als beste Hauptdarstellerin nominiert. Mit ihr ins Rennen gehen unter anderem Elizabeth Debicki (33) für ihre Rolle in The Crown oder Sarah Snook als Hauptdarstellerin bei "Succession".

