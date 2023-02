Idris Elba und Sabrina Dhowre gewinnen Klimaschutz-Award

Sie sind ein echtes Power-Couple! Mit dem TIME100 Impact Award werden Personen ausgezeichnet, die einen bedeutenden Einfluss auf ihre Branche und die Welt ausgeübt haben. Der Schauspieler Idris Elba (50) ist seit dem Jahr 2020 Markenbotschafter der Insel Sherbro und setzt aktiv für die Entwicklung dieser ein. Seit knapp drei Jahren ist er mit Sabrina Dhowre Elba (33), ihres Zeichens UN-Goodwill-Botschafterin des Internationalen Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung, verheiratet. Für ihre Leistungen bekamen Idris und Sabrina jetzt den TIME100 Impact Award verliehen.

Sabrina und Idris haben den Preis für ihre Arbeit zur Beendigung des Hungers durch die Bekämpfung des Klimawandels erhalten. "Als Schauspieler ist die Fähigkeit, jemanden eine fiktive Geschichte glauben zu lassen und die Fähigkeit, jemandem zu erklären, dass es sich um ein reales Problem handelt, ziemlich ähnlich", fasste Idris seine Arbeit zusammen, wie Just Jared berichtet. "Es geht darum, mit den Menschen zu sprechen und auch vor Ort zu sein und zu hören, was die Menschen auf dem Land in der heutigen Zeit durchmachen", ergänzte seine Frau.

Und auch die ehemalige First Lady Südafrikas Graça Machel, der Filmproduzent Jeffrey Katzenberg und die Klimaaktivistin Farwiza Farhan wurden für ihre Arbeiten mit dem Preis ausgezeichnet. Erstmals fand die Verleihung im Jahr 2022 statt.

Sabrina Dhowre Elba und Idris Elba bei Lacma Art+Film 2022

Idris Elba bei der Premiere von "Beast" 2022

Sabrina Dhowre Elba bei dem Global Citizen NOW Summit 2022

