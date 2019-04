Eine Überraschung folgt auf die nächste! 2018 war Schauspieler Idris Elba (46) mit einem Diamantring vor seiner Freundin Sabrina Dhowre (29) auf die Knie gefallen. Wie der amtierende "Sexiest Man Alive" ein Jahr später offenbarte, habe es sich bei dem Antrag um eine spontane Entscheidung gehandelt. Auf diese romantische Eingebung folgte jetzt der nächste Schritt: Das Paar hat nun geheiratet!

Diese Nachricht erreichte die Welt aus keinem geringeren Magazin als der britischen Vogue! Aus dem Beitrag gehen nicht nur atemberaubenden Aufnahmen, sondern auch nähere Details zur Hochzeit hervor: Idris und seine Sabrina traten am 26. April im marokkanischen Marrakesch vor den Traualtar. Die Feier beschränkte sich allerdings bei Weitem nicht nur auf die Zeremonie. Neben einem Hochzeits-Dinner am Abend vor dem großen Tag soll eine "Ganz in Weiß"-Party das Event am heutigen Samstag auf ein insgesamt dreitägiges Fest ausdehnen.

Ganz in Weiß war die Braut auch am Freitag zu Mrs. Elba geworden: In einem schulterfreien, speziell vom Luxuslabel Vera Wang angefertigten Kleid mit XXL-Schleier und auffälligen Ohrringen trat sie ihrem Bräutigam Idris entgegen. Er feierte den wohl schönsten Tag seines Lebens in einem maßgeschneiderten Anzug von Ozwald Boateng und sogar mit Rose am Kragen. Das Paar hat bisher weder private Bilder noch ein Statement veröffentlicht.

Getty Images Sabrina Dhowre und Idris Elba

Anzeige

Instagram / sabrinadhowre Sabrina Dhowre, Idris Elbas Ehefrau

Anzeige

Getty Images Idris Elba, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de