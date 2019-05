Schockierende Nachrichten von Claudia Pielmann! Die deutsche Schauspielerin, die unter anderem für ihre Rolle in der Kultserie Lindenstraße bekannt ist, durchlebte während einer U-Bahn-Fahrt in ihrer Heimat München einen wahren Albtraum: Als sie einen Fahrgast gebeten hatte, seine Taschen von einem Platz zu räumen, sei der auf sie losgegangen. Dabei wurde Claudia am Augen verletzt. In einem Interview berichtete sie nun von dem Angriff.

Sie ist noch immer fassungslos! Nach der Bitte, ihre Taschen von einem freien Sitzplatz zu nehmen, habe die Passagierin sie beleidigt und wurde schnell handgreiflich, als sich auch noch Claudias Freund in den Streit einmischte. "Sie ist auf ihn losgegangen! Ich habe sie angeschrien und mit der Polizei gedroht. Sie hat mich wüst beschimpft. Sie ist mit ihren langen, spitzen Nägeln gezielt auf meine Augen los", erzählte die 59-Jährige im Interview mit tz. Sie habe daraufhin eine Klinik aufgesucht – die Diagnose: eine Wunde im Augapfel. "Die Ärzte hoffen, dass sie zuwächst, ohne dass genäht werden muss. Ich kann nur hoffen, dass nichts zurückbleibt", erklärte der TV-Star.

Besonders enttäuscht war Claudia von der mangelnden Zivilcourage der anderen Fahrgäste und Passanten. "Ich habe geschrien: Haltet sie! Aber keiner hat was getan! Sie haben meinen Bekannten sogar daran gehindert!", betonte die Münchenerin. Auf Anfrage von tz bestätigte die Polizei, dass die Ermittlungen aufgenommen wurden.

United Archives GmbH /ActionPress Claudia Pielmann und Klaus Wennemann in "Der Fahnder"

Wiese/face to face / ActionPress Claudia Pielmann, deutsche Schauspielerin

GALUSCHKA,HORST / ActionPress Claudia Pielmann und Andrea Spatzek bei "Die Lindenstraße"

