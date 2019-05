Am Sonntagabend wurden in London wieder die British Academy Television Awards verliehen und Stars wie Benedict Cumberbatch (42), Megan McKenna (26) oder Jennifer Metcalfe (36) putzten sich für diese Verleihung natürlich besonders heraus. Dass die Wahl des Outfits aber eine keinesfalls einfache Aufgabe ist, bewies der eine oder andere Star bei dieser Gelegenheit auf ganz eindrucksvolle Art und Weise. Promiflash zeigt euch die Outfit-Fails des Abends!

Den wohl krassesten und eindeutig auffälligsten Look trug Daisy May Cooper. Sie schritt in einem Kleid über den roten Teppich, das nichts anderes war als ein überdimensionaler Müllsack! Ihre Robe krönte sie mit einem passenden Hut, auf dem eine Taube saß. Absoluter Hingucker: ihre ellenlange Schleppe aus Abfallresten.

Auch die Schauspielerin Kathy Kiera Clarke hatte bei der Kleiderwahl nicht gerade ins Schwarze getroffen. Die "Bloody Sunday"-Darstellerin setzte mit ihrem roten Kleid zwar einen Farbtupfer – ihre zierliche Figur jedoch kam in dem viel zu weiten Hängerchen überhaupt nicht zur Geltung.

Die sonst so stilsichere Ruth Wilson (37) konnte bei den diesjährigen BAFTAs auch niemanden vom Hocker reißen: Der "Luther"-Star posierte in einem schwarzen Kleid mit großer Schnalle und Strassknöpfen für die Fotografen. Doch weder ihr Dekolleté noch der ziemlich ausladende Schlitz verhalfen der Beauty zum Wow-Faktor.

Jennifer Metcalfe sorgte an dem Abend mit einem besonders gewagten Outfit ebenfalls für Stirnrunzeln: Die 36-Jährige hatte sich für einen farbenfrohen Anzug in Knallgelb entschieden. Dazu kombinierte die ehemalige Dancing on Ice-Schönheit eine schlichte Bluse mit offener Fliege.

Trotz allem gab es auch ein paar Highlight-Looks bei der diesjährigen Award-Show. Das TV-Sternchen Megan McKenna etwa verzauberte die anwesenden Fotografen in einem pastellfarbenen Tüllkleid. Mit bunten Perlenapplikationen und Rüschen vervollständigte die Ex-Freundin des verstorbenen Love Island-Stars Mike Thalassitis (✝26) ihren Glamour-Look.

Getty Images Daisy May Cooper, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Kathy Kiera Clarke bei den BAFTAs 2019

Anzeige

Getty Images Ruth Wilson, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jennifer Metcalfe bei den BAFTAs 2019

Splash News Megan McKenna, Reality-Star

Mario Mitsis/WENN.com Megan McKenna im Mai 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de