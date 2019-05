Megan McKenna (26) kann nach dem Tod ihres Ex-Freundes endlich wieder lachen! Im März wurde der ehemalige Love Island-Kandidat Mike Thalassitis (✝26) leblos in einem Park im britischen Essex gefunden – angeblich soll er sich das Leben genommen haben. Nach diesem Schicksalsschlag hatte die Reality-Darstellerin nun ihren zweiten öffentlichen Auftritt: Bei den BAFTA TV Awards am Samstag lief Megan über den roten Teppich – und lächelte dabei!

Was für ein Wow-Auftritt! Für die Preisverleihung in London hatte sich das Reality-Sternchen für ein gerafftes, bodenlanges Kleid in Pastelltönen entschieden. Ihre blonden Haare trug sie leicht gewellt. Doch Megan bestach nicht nur mit ihrem perfekten Styling – auch mit einem anderen Detail zog sie alle Blicke auf sich: Sie trug ein unbeschwertes Lächeln im Gesicht.

Nach dem plötzlichen Tod ihres Ex-Partners hatte sich die Blondine aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Da sie sich zunächst nicht zu Mikes Tod geäußert hatte, wurde Megan von einigen seiner Fans kritisiert. Sie warfen der 26-Jährigen vor, dass sie nicht um ihren einstigen Lebensgefährten trauern würde.

Mario Mitsis/WENN.com Megan McKenna im Mai 2019

Splash News Megan McKenna bei den BAFTAs 1019

Getty Images Mike Thalassitis und Megan McKenna im Juli 2018

