Großer Verlust in der Medienwelt! Nancy Wigginton, besser bekannt als Nan Winton, war die erste Frau, die die Nachrichten für den amerikanischen Sender BBC las. Mehrere Jahre lang berichtete sie als Journalistin und Nachrichtensprecherin über das Weltgeschehen. Aufgrund ihres hohen Alters hatte sie zuletzt aber immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Am 11. Mai verstarb Nan nun nach einem schweren Sturz.

Wie Mirror berichtet, sei die 93-Jährige drei Tage vor ihrem Tod in ihrem Haus in England gestürzt und habe sich den Oberschenkel gebrochen. Noch am selben Tag wurde Nan in ein Krankenhaus eingeliefert und kurz darauf operiert. Doch die OP setzte der gebrechlichen Dame offenbar so zu, dass sie nach dem Versagen von Herz, Atemwegen und Nieren auf die Intensivstation verlegt werden musste. Dort starb sie wenig später infolge einer Herzinsuffizienz, Bluthochdruck und Altersschwäche.

Bis zum Jahr 1975 war Nan die einzige Frau, die die nationalen Nachrichten im BBC-Fernsehen gelesen hat. Doch ihre Vorreiter-Rolle war nicht immer einfach: Damals habe sie sehr "gelitten" und sei "Vorurteilen und Diskriminierungen" ausgesetzt gewesen, offenbarte Nan in einem früheren Interview mit der Daily Mail. Letztendlich ebnete sie damit aber ihrer Nachfolgerin Angela Rippon und vielen anderen Frauen den Weg.

Getty Images Barbara Castle und Nan Winton im Jahr 1961

Getty Images Michael Aspel, Judith Chalmers, Nan Winton und Kenneth Kendall im Jahr 1960

Getty Images Angela Rippon im Januar 2019



