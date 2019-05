Stars und Fans strömen mal wieder nach Cannes! Dort finden seit dem 14. Mai die 72. Internationalen Filmfestspiele statt. Und einer Premiere haben die meisten in diesem Jahr ganz besonders entgegengefiebert: Quentin Tarantino (56) präsentierte am vergangenen Dienstag seinen neuesten Streifen "Once upon a time in… Hollywood". Doch er kam nicht alleine: Sein Cast bestehend aus Brad Pitt (55), Leonardo DiCaprio (44) und Margot Robbie (28) tummelte sich mit ihm auf dem roten Teppich.

Der Regisseur kam mit seiner Liebsten Daniella Pick angereist, um am Wettbewerb um eine der Goldenen Palmen teilzunehmen. Genau vor 25 Jahren hatte der Produzent diesen Preis für seinen Film "Pulp Fiction" abgesahnt. Doch auf dem Event sorgten vor allem auch seine Hauptdarsteller für viele Jubelschreie: Brad, Leonardo und Margot begeisterten mit ihrem Auftritt. Doch auch andere Prominente ließen es sich nicht nehmen, bei dieser Premiere dabei zu sein: Brooklyn Beckham (20) kam mit Freundin Hana Cross, Model Winnie Harlow (24) schritt ebenfalls an den Kameras vorbei, genauso wie Schauspieler Adrien Brody (46).

Bei diesem Starauflauf kann man schnell mal vergessen, dass eigentlich Tarantinos neuer Film im Vordergrund stand! Der Streifen spielt im Jahr 1969 – zur Zeit, als die Anhänger des Sektenführers Charles Manson brutale Morde begehen werden. Währenddessen versuchen der Schauspieler Rick Dalton alias Leonardo und sein Stuntdouble, das von Brad verkörpert wird, in Hollywood groß herauszukommen. Margot Robbie spielt die Schauspielerin Sharon Tate, die später den Manson-Morden zum Opfer fallen wird.

KCS Presse / MEGA Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino und Margot Robbie, 2019 in Cannes

MEGA Hana Cross und Brooklyn Beckham bei den 72. Fimfestspielen in Cannes

maximon / MEGA Brad Pitt und Leonardo DiCaprio, 2019 in Cannes

