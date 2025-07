Leonardo DiCaprio genießt Badeurlaub mit seiner Vittoria

Leonardo DiCaprio (50) und Vittoria Ceretti (27) sorgen derzeit für Schlagzeilen, denn das Paar wurde bei einem entspannten Badeurlaub vor der Küste von Saint-Tropez gesichtet. Zusammen mit dem italienischen Unternehmer Tommaso Buti genossen der Schauspieler und das italienische Model laut TMZ die Sonne auf einer luxuriösen Jacht im glamourösen Promi-Hotspot. Während Leonardo in lässigen Boardshorts ins Wasser sprang, beeindruckte Vittoria in einem gewagten Bikini. Ob sie selbst noch ins kühle Nass sprang, ist unklar – doch sie wirkte sichtlich zufrieden, die Zeit auf der Jacht mit ihrem berühmten Partner zu genießen.

Der entspannte Kurzurlaub ist Teil einer längeren Reise durch Europa, die das Paar offenbar genießt. Bereits Ende Juni waren Leonardo und Vittoria bei der Hochzeit von Jeff Bezos (61) und Lauren Sánchez (55) in Venedig gesichtet worden. Besonders Vittoria zog Aufmerksamkeit auf sich und glänzte bei den mehrtägigen Feierlichkeiten in einer Reihe eleganter Outfits, während Leonardo wie gewohnt versuchte, sich mit einem schwarzen Hut und Gesichtsschutz etwas im Hintergrund zu halten. Seitdem scheinen die beiden keine Gelegenheit auszulassen, die sommerliche Mittelmeer-Atmosphäre gemeinsam auszukosten.

Leonardo und Vittoria gehören zwar zu den angesagtesten Paaren Hollywoods, halten ihr Privatleben aber meist unter Verschluss und lassen die Öffentlichkeit nur selten an intimen Momenten teilhaben. Während Leonardo mit einer langen Liste an Erfolgen in Film und Umweltschutz international bekannt ist, hat sich Vittoria in der Modewelt längst einen Namen gemacht. Das Model, das in seiner Karriere zahlreiche Laufstege erobert hat, scheint mit ihrer lässigen Art perfekt zu Leonardo zu passen. Ob die beiden ihre Beziehung bald aufs nächste Level heben, bleibt offen – doch ihr gemeinsames Glück genießen sie schon jetzt sichtlich.

Getty Images, Getty Images Collage: Leonardo DiCaprio, Vittoria Ceretti

Getty Images Vittoria Ceretti im Juni 2025

action press / affinitypicture / BACKGRID Leonardo DiCaprio auf dem Weg zum Pre-Wedding-Dinner von Jeff Bezos und Lauren Sánchez

