Willkommen auf der Welt! Manchester United-Star Chris Smalling und seine Frau Sam verkündeten erst im Dezember vergangenen Jahres mit einem süßen Ultraschall-Pic, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwarten. Jetzt hat das Warten ein Ende – in den sozialen Medien verkündete der Fußballer, dass sie nun zu dritt sind. Er und seine Frau haben einen kleinen Jungen mit dem Namen Leo Asher bekommen.

Auf seinem Instagram-Account verkündete der frisch gebackene Papa: "Willkommen auf der Welt, kleiner Leo Asher. Wir sind so glücklich, dich in unserem Leben zu haben." Der kleine Sonnenschein soll am 14. Mai nach einer 39-Stunden-Geburt das Licht der Welt erblickt haben. Auch die Neu-Mama konnte ihr Glück kaum fassen und postete ein emotionales Statement: "Wir sind so verliebt in diesen kleinen Mann. Wir versuchen, dir die besten Eltern der Welt zu sein."

Während der Geburt habe es jedoch Probleme gegeben, offenbarte Sam und erklärte: "Leo war während der gesamten Entbindung so stark und es geht ihm wirklich gut. Leider hatte ich einige Komplikationen." Ihr Mann stand ihr in dieser schweren Zeit unterstützend zur Seite: "Es war körperlich und emotional sehr hart, aber ich bin so dankbar für meinen großartigen Ehemann, der buchstäblich der beste Vater und Ehemann der Welt ist."

Getty Images Chris Smalling mit seiner Frau Sam im Januar 2019

Instagram / samsmallinginsta Chris Smalling mit seinem Sohn Leo

Instagram / smalling Sam und Chris Smalling im Mai 2018

