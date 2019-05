Mit diesem Flop hatten wohl weder Quentin Tarantino (56) noch zahlreiche Kritiker gerechnet! Der Hollywood-Regisseur, der auch schon mehrfach mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, präsentierte vor wenigen Tagen seinen neuen Streifen bei den Filmfestspielen in Cannes: In seinem neuen Meister-Werk "Once Upon a Time in Hollywood" spielen hochkarätige Stars wie Leonardo DiCaprio (44) und Brad Pitt (55) mit – schon nach dem Filmstart erhielt Quentin zahlreiches Lob! Doch nicht überall kam der Streifen an – denn einen begehrten Cannes-Preis sahnte er nicht ab!

Gegen Ende der Festspiele wurden die Filme nun auch ausgezeichnet. Die wichtigste Auszeichnung: Die Goldene Palme, die für den besten Langspielfilm verliehen wird. Doch nicht etwa "Once Upon a Time in Hollywood" räumte die Trophäe ab – sondern der Underdog-Leinwand-Hammer "Parasite" vom Südkoreaner Bong Joon-ho (49). Nicht nur die Goldene Palme ging Quentin durch die Lappen: Für seine Thriller-Komödie erhielt er überhaupt keinen Pokal!

In diesem Jahr wurden primär europäische Produktionen ausgezeichnet, nur ein echtes Hollywood-Urgestein bekam einen Award: Antonio Banderas (58) gewann in der Kategorie "Bester Schauspieler" im Stück "Dolor y Gloria". Darin verkörpert er einen homosexuellen Regisseur, der sich mit seinem Leben und seiner Karriere auseinandersetzt.

Die Gewinner des Abends:

Goldene Palme: "Parasite"

Der große Preis der Jury: "Atlantics"

Preis der Jury: "Les Misérables" und "Bacurau"

Bester Schauspieler: Antonio Banderas für "Dolor y Gloria"

Beste Schauspielerin: Emily Beecham für "Little Joe"

Bestes Drehbuch: "Portrait of a lady on fire"

Beste Regie: "Le jeune Ahmed"

Bester Debütfilm: "Nuestras Madres"

Bester Kurzfilm: "The distance between us and the sky"

