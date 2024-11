Trotz Kritik: Quentin Tarantino gefällt neuer "Joker"-Film

"Joker: Folie à Deux", der zweite Teil des beliebten Joker-Streifens aus dem Jahr 2019, sorgte nach seinem Release vor einigen Wochen für Kontroversen im Netz. Viele Fans waren enttäuscht von der Musical-Interpretation des Comic-Klassikers mit Joaquin Phoenix (50) und Lady Gaga (38) in den Hauptrollen. Mindestens einen Fan hat der umstrittene Film allerdings: Quentin Tarantino (61)! Der Regisseur lobt den Streifen im "The Bret Easton Ellis Podcast" in den höchsten Tönen. "Er hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, wirklich. Und zwar sehr. Unglaublich", schwärmt Quentin.

Für seinen Regiekollegen Todd Phillips (53), den Macher von "Joker: Folie à Deux", hat er warme Worte übrig. "Ich habe den Film angesehen und erwartet, dass mich das Handwerk beeindrucken würde, aber ich dachte, es wäre eine distanzierte, verkopfte Sache, die am Ende nicht wirklich wie ein Film funktioniert", gibt der "Pulp Fiction"-Star zu bedenken. So sei es jedoch nicht gewesen: "Ich bin wirklich in der Geschichte versunken." Besonders hebt er zudem Joaquins Leistung hervor und betont, der Hollywoodstar habe eine der besten Darbietungen abgeliefert, die Quentin in seinem Leben je gesehen habe.

Im Fachpublikum scheint Quentin nicht der Einzige zu sein, dem der Streifen gefallen hat: Bei den Filmfestspielen von Venedig erhielt die Fortsetzung elfminütige Standing Ovations. In den Zahlen spiegelt sich dieser Erfolg jedoch nicht wider. Am Eröffnungswochenende spielte der Film laut Daily Mail lediglich 33,5 Millionen Euro ein, was deutlich unter den erwarteten 55 Millionen Euro liegt.

Action Press // LMK Lady Gaga und Joaquin Phoenix in "Joker: Folie à Deux"

Getty Images Joaquin Phoenix, Schauspieler

