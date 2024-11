"Der Quentin": Tarantino plant seine eigene Oscar-Kategorie

Quentin Tarantino (61) sorgte nun mit einem ungewöhnlichen Wunsch für Aufruhr: Der gefeierte Regisseur und Oscar-Preisträger verkündete in einem Interview mit dem Magazin GQ anlässlich der bevorstehenden Academy Awards im März 2025, dass er eine Oscar-Kategorie nach sich benennen wolle. Dafür müsse er nur den bisherigen Rekord von Woody Allen (88) mit drei Goldjungen in der Kategorie "Bestes Originaldrehbuch" übertreffen.

Quentins ehrgeiziges Ziel sei es, insgesamt vier Oscars in dieser Kategorie innerhalb seiner zehn Filme zu gewinnen, damit die Auszeichnung nach seinem Tod in "den Quentin" umbenannt werde. Zwei Oscars in dieser Kategorie konnte er bereits für seine Filme "Pulp Fiction" und "Django Unchained" einsacken. Allerdings hat er angekündigt, nach seinem nächsten, zehnten Film seine Karriere als Regisseur zu beenden. Selbst wenn Quentin für dieses Werk einen weiteren Oscar gewinnen sollte, würde er damit nur mit Woody gleichziehen, ihn aber nicht übertreffen. Ob der Filmemacher mit seiner Forderung scherzte, ist zwar nicht ganz klar. Seine Träume scheinen für den Star-Regisseur allerdings kein Witz zu sein: "Ich möchte mehr Oscars für das beste Originaldrehbuch haben als jeder andere, der je gelebt hat!", betonte er im Gespräch.

Quentin ist bekannt für seine ambitionierten Projekte, seine Leidenschaft für das Kino und unverblümte Kritik an der Branche. Schon seit Beginn seiner Karriere fasziniert er mit seiner einzigartigen Erzählweise und seinen unverwechselbaren Dialogen. Trotz seiner Pläne, sich vom Regiestuhl zurückzuziehen, bleibt er ein einflussreicher Akteur in der Filmindustrie. Seine Fans weltweit warten gespannt auf sein angekündigtes letztes Werk. Seit der 13. Verleihung der Academy Awards im Jahr 1941 werden jeweils zwei Oscars für Drehbücher vergeben: einen für das beste Originaldrehbuch und einen für das beste adaptierte Drehbuch.

Getty Images Quentin Tarantino bei den Oscars 2013

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

