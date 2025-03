Kommt der neue Film von Quentin Tarantino noch dieses Jahr?

Quentin Tarantino (61), der berühmte Regisseur von Kultklassikern wie "Pulp Fiction" und "Kill Bill", sorgt mit jüngsten Gerüchten für Aufsehen. Laut einem Eintrag auf Production Weekly könnte die Produktion seines nächsten Films bereits im Dezember dieses Jahres beginnen. Damit gäbe es endlich ein Update für all jene, die seit "Once Upon a Time... in Hollywood" auf ein weiteres Meisterwerk des Kultregisseurs warten. Noch gibt es keine Details zur Handlung, doch die Nachricht allein sorgt für Begeisterung, zumal Brad Pitt (61), Uma Thurman (54) und Samuel L. Jackson (76) möglicherweise Teil des Casts sein könnten.

Quentin, der bereits in der Vergangenheit angekündigt hat, seinen zehnten Film als großes Finale seiner Karriere zu inszenieren, ließ Fans lange spekulieren. Zuletzt war von einem geplanten Projekt namens "The Movie Critic" die Rede, in dem die Geschichte eines Filmkritikers im Amerika der 1970er-Jahre im Fokus stehen sollte. Doch die Pläne scheinen sich geändert zu haben, und so bleibt unklar, ob dieser Film jemals umgesetzt wird. Währenddessen widmete sich der 61-Jährige anderen Projekten, darunter der Arbeit an einem Bühnenstück. Ein baldiger Drehstart würde bedeuten, dass der lang erwartete Abschluss seiner beeindruckenden Filmografie endlich konkrete Formen annimmt.

Mit Filmen wie "Pulp Fiction" und "Inglourious Basterds" hat Quentin längst Kultstatus erreicht. Der ambitionierte Filmemacher sorgte vergangenes Jahr mit der Ankündigung, eine Oscar-Kategorie nach sich selbst benennen zu wollen, für Aufsehen. Er erklärte, er wolle den Rekord von Woody Allen (89) mit drei Oscars für die Kategorie "Bestes Originaldrehbuch" übertreffen und vier Goldjungen für seine zehn Filme gewinnen, um die Auszeichnung nach seinem Tod in "den Quentin" umzubenennen. Fans sind gespannt, ob er mit seinem kommenden Film erneut nominiert wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Quentin Tarantino bei den Oscars 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

Anzeige Anzeige