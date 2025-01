Michelle Yeoh: Quentin Tarantino rettete ihre Karriere

Michelle Yeoh (62) hat in der "Graham Norton Show" offenbart, dass sie nach einem schweren Unfall am Set ernsthaft daran dachte, sich künftig von Actionfilmen fernzuhalten. Während ihrer Zeit in Hongkong, wo sie sich in einer Phase der Niedergeschlagenheit befand, erhielt sie jedoch unerwartete Unterstützung von Quentin Tarantino (61). Der gefeierte Regisseur von "Kill Bill" ermutigte sie, weiterzumachen. "Wenn du etwas liebst, musst du einen besseren Weg finden, es zu tun" – diese leidenschaftlichen Worte habe Quentin ihr mit auf den Weg gegeben. Diese inspirierten sie, ihre erfolgreiche Karriere im Action-Genre fortzusetzen.

Michelle wurde in den 1990er Jahren durch ihre eindrucksvollen Rollen in Filmen wie "Wing Chun", "Supercop" und dem James-Bond-Film "Der Morgen stirbt nie" weltbekannt. Auch später, in den 2000er Jahren, glänzte sie in Produktionen wie "Tiger & Dragon" und "Die Geisha". Mit Quentin hat Michelle allerdings nie zusammengearbeitet. Als sie ihn einmal fragte, warum er sie für "Kill Bill" nicht in Betracht gezogen habe, antwortete der Regisseur schmunzelnd: "Niemand würde glauben, dass Uma Thurman (54) dich besiegen könnte!" Trotz des fehlenden gemeinsamen Projekts hegt sie weiterhin großen Respekt vor ihm.

Abseits ihrer Filmkarriere hat Michelle in der Öffentlichkeit auch über persönliche Herausforderungen gesprochen. In der Radiosendung "Woman's Hour" im Jahr 2024 teilte sie offen ihre Erfahrungen mit Unfruchtbarkeit und die emotionale Belastung, die damit einherging. "Man fühlt sich jeden Monat wie ein Versager", beschrieb sie den schmerzhaften Prozess. Doch mit der Zeit lernte die Schauspielerin, sich selbst nicht länger dafür die Schuld zu geben. Heute hat Michelle Frieden mit diesem Kapitel geschlossen und freut sich, durch ihren Ehemann Jean Todt (78) und dessen Familie dennoch Großmutter sein zu dürfen.

United Archives GmbH / ActionPress Uma Thurman in "Kill Bill", 2003

Instagram / michelleyeoh_official Michelle Yeoh, Jean Todt, Nicolas Todt mit Ehefrau Darina und Baby Maxime

