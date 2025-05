Quentin Tarantino turtelt mit seiner Daniella in Cannes

Quentin Tarantino (62) und Daniella Pick sorgten am Dienstagabend für einen seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich des diesjährigen Filmfestivals in Cannes. Der Kultregisseur und seine Ehefrau erschienen vertraut und fröhlich vor den Fotografen, als sie Arm in Arm im Blitzlichtgewitter standen. Die Eröffnungsgala im berühmten Palais des Festivals lockte zahlreiche Weltstars nach Südfrankreich, wie Just Jared berichtete. Neben Quentin und Daniella liefen Models wie Bella Hadid (28), Irina Shayk (39), Alessandra Ambrosio (44) sowie Schauspielgrößen wie Nava Mau und Julia Garner (31) in glamourösen Outfits über den roten Teppich.

Für Quentin, der in diesem Jahr als Ehrengast nach Cannes eingeladen wurde, ist das Festival auch eine Reise in die eigene Vergangenheit: 1995 gewann er hier mit "Pulp Fiction" die Goldene Palme, 2004 leitete er als Jurypräsident die Auswahl der Preisträger. Diesmal kommt der "Kill Bill"-Macher allerdings nicht mit einem neuen Film, sondern um bei Diskussionen über den Western-Regisseur George Sherman mitzuwirken, dessen Werke in der Cannes Classics-Sektion laufen. Die Ankunft im Festivaltrubel wurde bereits am Nachmittag dokumentiert, als Quentin und Daniella Hand in Hand am Hotel fotografiert wurden, wie People berichtete. Daniella ließ ihre Fans zudem über ihre Instagram-Story an ihrer Cannes-Reise teilhaben und schickte mit den Worten "Bonjour Cannes" Grüße in die Welt.

Quentin und Daniella lernten sich 2009 kennen, als der Regisseur mit "Inglourious Basterds" auf Promotion-Tour in Israel war, und gaben ihr Red-Carpet-Debüt noch im selben Jahr. Nach einer On-off-Liebesgeschichte folgte die Hochzeit in Los Angeles im November 2018. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Sohn Leo, der fünf Jahre alt ist, und eine Tochter, die im Sommer 2022 zur Welt kam. Während Quentin seine kreative Arbeit derzeit zugunsten des Vaterseins zurückstellt, ist Daniella als Sängerin und auch gelegentlich als Schauspielerin aktiv.

Getty Images Quentin Tarantino und seine Frau Daniella im Juli 2019

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

