Johnny Galecki (44) und Alaina Meyer (22) haben das süße Geheimnis gelüftet! Anfang des Monats verkündeten der The Big Bang Theory-Star und seine Freundin große Neuigkeiten: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Das Geschlecht ihres Sprosses war ihnen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt – doch der Leonard Hofstadter-Darsteller deutete bereits an, dass er sich sehr über ein Mädchen freuen würde. Nun haben Johnny und Alaina verkündet, ob sie tatsächlich eine kleine Prinzessin bekommen!

Via Instagram teilten die stolzen Eltern in spe jetzt Eindrücke von ihrer Baby-Geschlecht-Party am vergangenen Wochenende. Bei der Veranstaltung, die in den Vereinigten Staaten mehr und mehr zur Tradition wird, beschmierten Johnny und Alaina sich mit eimerweise blauer Farbe – und enthüllten damit vor all ihren Liebsten: Sie bekommen einen Jungen! Dem breiten Strahlen nach zu urteilen, das der werdende Vater auf sämtlichen Aufnahmen im Gesicht trägt, freut er sich bereits riesig auf seinen Sohnemann.

In den Kommentaren unter dem süßen Beitrag regnete es bereits etliche Glückwünsche – und auch einige lustige Namensvorschläge: "Ich hoffe wirklich sehr, dass ihr ihn Leonard oder Sheldon nennt", schrieb beispielsweise eine Followerin, die ein "The Big Bang Theory"-Fan zu sein scheint. Dr. Sheldon Cooper (Jim Parsons, 46) ist in der Sendung nämlich der beste Freund von Johnnys Figur Leonard.

Getty Images Alaina Meyer und Johnny Galecki im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Johnny Galecki und Alaina Meyer bei einer Golden Globes After Party in Los Angeles 2019

Anzeige

Nicholas Hunt/Getty Images Jim Parsons, "The Big Bang Theory"-Darsteller

Anzeige

Was denkt ihr, wird Johnny seinen Sohn vielleicht nach einer TBBT-Figur benennen? Nein, niemals! Ja, warum denn auch nicht? Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de