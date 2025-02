Nach "Big Bang Theory": Johnny Galecki lebt zurückgezogen

Johnny Galecki (49), bekannt als Leonard Hofstadter aus der erfolgreichen Serie The Big Bang Theory, hat sich nach dem Serienende im Jahr 2019 weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Nachdem die letzte Folge der Sitcom ausgestrahlt wurde, zog der Schauspieler nicht nur einen Schlussstrich unter seine Rolle, sondern verließ auch Los Angeles, das er über 30 Jahre lang seine Heimat nannte. Johnny, der seit einigen Jahren mit seiner Partnerin Morgan verheiratet ist und zwei Kinder hat, entschied sich für ein ruhigeres Leben in Nashville, Tennessee, fernab von Hollywood.

Bereits 2018 hatte Johnny ein Haus in Nashville erworben, dessen stilvolle Einrichtung ihn dazu inspirierte, privaten Einblick in sein neues Leben zu geben. Gegenüber Architectural Digest erklärte er, dass er sich in Los Angeles nie vollständig heimisch gefühlt habe: "30 Jahre sind einfach eine sehr lange Zeit, um in einer Stadt zu leben, in der man sich nicht so wohlfühlt." Auch beruflich hat er einen Gang zurückgeschaltet: Nach einer kleinen Sprechrolle 2021 widmet er sich vor allem Projekten hinter der Kamera, wie einer geplanten Arztserie für den US-Sender ABC. Bislang wartet die Serie jedoch noch auf konkrete Fortschritte.

Johnny, der 1975 in Belgien geboren wurde, bevor seine Familie in die USA zog, wuchs zunächst in Chicago auf und begann seine Schauspielkarriere bereits in jungen Jahren. Vor seiner weltweiten Bekanntheit durch "The Big Bang Theory" war er vor allem durch die Serie "Roseanne" bekannt, in der er mehrere Jahre lang mitspielte. Doch privat scheint ihm die Bodenständigkeit wichtiger als der Hollywood-Ruhm. Während viele seiner ehemaligen Kollegen wie Jim Parsons (51) und Kaley Cuoco (39) weiterhin in Blockbustern oder Serien mitwirken, zeigt Johnny, dass Erfolg auch bedeuten kann, bewusst einen Schritt zurückzutreten.

Anzeige Anzeige

Instagram / sanctionedjohnnygalecki Johnny Galecki mit seiner Frau Morgan und Sohn Avery

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Januar 2016

Anzeige Anzeige