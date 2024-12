Kaley Cuoco weinte in "The Big Bang Theory"-Szene wirklich

Kaley Cuoco (39) hat in einer emotionalen Szene der sechsten Staffel von The Big Bang Theory echte Tränen vergossen. Laut Moviepilot konnte die Schauspielerin während der Dreharbeiten nicht aufhören zu weinen, als ihre Figur Penny endlich Leonard, gespielt von Johnny Galecki (49), ihre Liebe gestand. Seit Beginn der Serie hatte Leonard Penny seine Gefühle offenbart, doch Penny zögerte lange damit, ihm ihre Liebe zu gestehen. Dieser bewegende Moment, der dann 2012 ausgestrahlt wurde, zeigte die authentischen Gefühle am Set der beliebten Sitcom und berührte Millionen von Zuschauern weltweit. Die Tränen, die man in der Szene sieht, waren also nicht gespielt, sondern echt.

In einem Interview mit TVLine berichtete Kaley, wie überwältigt sie von ihren Gefühlen war. Sie weinte bereits beim Lesen des Drehbuchs und konnte auch während der Proben und Dreharbeiten ihre Tränen nicht zurückhalten. "Es liefen mir einfach ständig Tränen über das Gesicht", erklärte sie und fügte hinzu, dass sie Pausen einlegen musste, um sich zu sammeln. Sie wollte, dass die Szene zurückhaltender wirkt, und dachte, die emotionalen Momente würden im Schnitt gekürzt werden. Doch die Produzenten entschieden sich, alles in der finalen Folge zu belassen, was Kaley überraschte und freute.

Kaley und Johnny verbindet nicht nur ihre Rollen als Penny und Leonard, sondern auch eine gemeinsame Vergangenheit. Die beiden Schauspieler waren zwischen 2008 und 2009 ein Paar, hielten ihre Beziehung jedoch lange geheim. Nach der Trennung blieben sie enge Freunde, was die Chemie zwischen ihren Figuren auf dem Bildschirm möglicherweise noch verstärkte. Kaley, die seit März 2023 Mutter einer Tochter ist und in einer glücklichen Partnerschaft lebt, betonte immer wieder, wie sehr sie die Zusammenarbeit mit dem gesamten Cast von "The Big Bang Theory" schätzte und welche besondere Rolle die Serie in ihrem Leben spielte.

Getty Images Johnny Galecki und Kaley Cuoco in Los Angeles 2017

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Januar 2016

