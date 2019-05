Was für eine süße Überraschung! Gerade erst drehte Johnny Galecki (44) gemeinsam mit seinen Kollegen die finale Staffel der beliebten US-Serie The Big Bang Theory ab. Neben der beruflichen Veränderung gibt es jetzt auch Neuigkeiten aus dem Privatleben des Schauspielers. In den sozialen Medien verkündete er mit rührenden Worten: Er und seine Freundin Alaina Meyer (22) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind!

Auf seinem Instagram-Account ließ der 44-Jährige die Bombe platzen und erklärte: "Wir sind absolut überglücklich zu verkünden, dass wir bald einen kleinen Ehrenbürger auf dieser verrückten und wundervollen Welt begrüßen werden." Im weiteren Text bat der werdende Vater, die Privatsphäre seiner Familie während der Schwangerschaft zu respektieren und von weiteren Nachfragen abzusehen.

Für Johnny und seine jüngere Freundin ist es das erste gemeinsame Kind. Die beiden Verliebten gaben ihre Beziehung erst im September des vergangenen Jahres bekannt – im Februar wurden dann Gerüchte laut, der Amerikaner wolle um die Hand seiner Liebsten anhalten. Die Baby-News machen die junge Liebe jetzt perfekt.

Getty Images Alaina Meyer und Johnny Galecki im Mai 2019

Instagram / sanctionedjohnnygalecki Alaina Meyer und Johnny Galecki auf den Bahamas

Getty Images Alaina Meyer und Johnny Galecki im Januar 2019 in Kalifornien

