Johnny Galecki wies Kaley Cuocos Flirtversuche zunächst ab

Kaley Cuoco (39) und Johnny Galecki (49), bekannt für ihre Rollen in der TV-Serie The Big Bang Theory, haben nicht nur vor der Kamera ein Paar gespielt, sondern waren auch hinter den Kulissen kurzzeitig ein Liebespaar. Wie jedoch im kürzlich erschienenen Buch "The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series" enthüllt wurde, verlief der Anfang ihrer Beziehung eher ungewöhnlich. Bereits 2007 machte Kaley ihre Gefühle deutlich, als sie sich nach den Dreharbeiten zur ersten Staffel mit Johnny und anderen Kollegen in Montecito traf.

Frisch getrennt von ihrem damaligen Freund, versuchte sie, mit einem ungewöhnlichen Flirt Johnny für sich zu gewinnen: Sie rief ihn spätabends an und behauptete, ein Käfer sei in ihrem Zimmer. Mit den Worten "Du musst kommen und ihn töten" versuchte Kaley, ihn zu sich zu locken. Doch er ließ sie abblitzen und entgegnete: "Du bist in einer Hütte! Natürlich gibt es dort Käfer." Gegenüber Vanity Fair enthüllte Johnny augenzwinkernd, dass er diesen Flirtversuch zwar bemerkte, ihn aber "etwas verfrüht" fand. Kaley antwortete halb im Scherz: "Da war tatsächlich ein Käfer, aber ich habe auch mit ihm geflirtet." Johnny konterte humorvoll: "Ich bin nicht nur ein Stück Fleisch. Lad mich erst mal zum Essen ein!" Zu diesem Zeitpunkt entwickelte sich zwischen den beiden noch nichts weiter, doch wenig später wurden sie schließlich ein Paar.

Hinter den Kulissen pflegten die beiden Schauspieler während der zwölf Staffeln der Serie nach ihrer Trennung 2009 eine enge Freundschaft und haben noch heute viel Respekt füreinander. Kaley schwärmte in der Vergangenheit mehrfach von der tollen Zeit, die sie am Set mit Johnny erleben durfte. Privat hat sich ihr Leben inzwischen weiterentwickelt: Beide sind in glücklichen Beziehungen und haben bereits Nachwuchs mit ihren Partnern bekommen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mayim Bialik, Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki und Simon Helberg im März 2016

Anzeige Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco, Tochter Matilda und Tom Pelpjrey, Dezember 2024

Anzeige Anzeige