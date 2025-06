"Big Bang Theory"-Sexszenen waren für Kaley Cuoco unangenehm

Kaley Cuoco (39) und Johnny Galecki (50) bildeten über zwölf Staffeln hinweg das Serien-Traumpaar Penny und Leonard in "The Big Bang Theory". Was für die Fans der Sitcom für viele lustige und romantische Momente sorgte, war für die Schauspielerin privat nicht immer einfach. Insbesondere die intimen Szenen mit ihrem Serienpartner seien "heikel" und eine Herausforderung gewesen, wie sie im Podcast "Armchair Expert" verriet. Der Grund: Kaley und Johnny waren zu Beginn der Serie selbst in einer Beziehung, trennten sich 2010 jedoch.

Im Podcast beschrieb Kaley, dass sie den Eindruck hatte, die Drehbuchautoren hätten nach ihrer privaten Trennung absichtlich mehr körperliche Interaktionen zwischen Penny und Leonard in die Geschichte eingebaut: "Plötzlich war es so, als ob unsere Figuren alle zwei Minuten miteinander schlafen." Obwohl diese Momente vor der Kamera zunächst unangenehm gewesen seien, sieht die Schauspielerin sie mittlerweile lockerer. Kaley betonte, dass sie und Johnny Galecki die Situation letztlich sehr professionell gemeistert hätten. Heute seien sie sich "näher denn je" und es verbindet sie eine enge Freundschaft.

Kaley hätte die Rolle der Penny damals fast nicht bekommen. Ursprünglich war eine andere Frauenfigur namens Katie geplant, für die Kaley als zu jung angesehen wurde. Doch als die Penny-Rolle ein Jahr später neu konzipiert wurde, überzeugte sie schließlich die Produzenten und trat damit eine Weltkarriere an. Obwohl ihre Zeit als Penny herausfordernd war, hat Kaley mit Blick auf die Serie stets betont, wie dankbar sie für die Erfahrungen und lustigen wie auch prägenden Momente ist, die diese Zeit mit sich brachte.

Getty Images Johnny Galecki und Kaley Cuoco, "The Big Bang Theory"-Stars

Getty Images Die Hauptdarsteller von "The Big Bang Theory" im Mai 2019

