TBBT-Stars Johnny Galecki und Kaley Cuoco drehen gemeinsam

Kaley Cuoco (39) und Johnny Galecki (49), bekannt für ihre Rollen als Penny und Leonard in der Erfolgsserie The Big Bang Theory, haben sich mehr als fünf Jahre nach dem Serienfinale für ein gemeinsames Projekt wiedervereint. Die beiden Schauspieler treten zusammen in einer humorvollen Werbekampagne für das Videospiel "Royal Kingdom" auf, in der sie all ihre Gesellschaftsspiele oder den TV aus dem Fenster werfen, um Platz für die virtuelle App zu machen. Kaley teilte den Clip stolz auf Instagram und schrieb: "Das hat so viel Spaß gemacht! Wieder vereint mit meinem Kumpel JG." Auch Johnny postete das Video und sorgte mit seiner typisch selbstironischen Art für Lacher.

Johnny, der sich seit dem Ende der 12 Staffeln langen Serie weitgehend von der Schauspielerei zurückgezogen hat, ließ es sich nicht nehmen, Kaley in den Mittelpunkt zu stellen. Mit einem augenzwinkernden Kommentar bat er seine mehr als 3 Millionen Instagram-Follower scherzhaft, Kaleys Beitrag mehr Likes zu geben als seinem eigenen: "Wenn ihr heute nur eine gute Tat vollbringen könnt, dann erhöht Kaleys Likes unter ihrem Posting", schrieb er und ergänzte im Stil von "Leonard": "Tief in ihrem Inneren ist sie ein fantastischer Mensch." Auch ein weiterer Serienstern aus "The Big Bang Theory", Kevin Sussman (54), kommentierte die Reunion der beiden mit nostalgischen Worten: "Vermisse euch, Leute!"

Die Verbindung zwischen Kaley und Johnny reicht weit über ihre gemeinsamen Jahre am Set hinaus. Während der Dreharbeiten zur Serie waren die beiden nicht nur Kollegen, sondern auch eine Zeit lang ein Paar. Trotz der Trennung blieben sie enge Freunde, was in Interviews und sozialen Medien immer wieder deutlich wird. Kaley und Johnny sind mittlerweile beide mit anderen Partnern Eltern geworden. Die Chemie, die sie einst auf dem Bildschirm so erfolgreich machte, ist jedoch auch heute noch spürbar. Fans der Sitcom dürften diese kleine Reunion auf jeden Fall gefeiert haben.

Getty Images Der Cast von "The Big Bang Theory"

Instagram / kaleycouoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey mit Tochter Matilda im Januar 2025

