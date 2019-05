Patrizia Palme läutet den Hochzeits-Countdown ein! Die Influencerin und ihr Partner Dennis gaben im März vergangenen Jahres ihre Verlobung bekannt – und schon damals konnte die Beauty es kaum erwarten, endlich den Gang zum Altar zu wagen. Demnächst wird sie ihrem Schatz dann endlich das Jawort geben. Doch bevor die Blondine unter die Haube kommt, ließ sie es noch einmal richtig krachen. Zusammen mit ihrer BFF Anna Maria Damm (23) und anderen Freundinnen feierte sie ihren Junggesellinnenabschied auf Ibiza!

Auf ihrem Instagram-Account postete Patrizia am Donnerstag einen Schnappschuss mit ihrer wilden Party-Crew. Neben Schwester Katrin und BFF Anna Maria war auch Katharina Damm mit von der Partie. Im Einheitslook posierten die Girls zusammen mit der Braut in spe – die natürlich einen weißen Badeanzug trug – am Pool. "Team Bride! Ich kann es immer noch nicht glauben. Vielen lieben Dank an jeden Einzelnen von euch. Ich bin wirklich unglaublich dankbar, so tolle Menschen um mich zu haben", kommentierte der Webstar das Pic.

Aber nicht ihr JGA-Squad freut sich riesig für Patrizia – auch andere Promis überhäuften sie mit Glückwünschen. "Du hast es so sehr verdient", schrieb beispielsweise Ex-Bachelor-Babe Liz Kaeber (26) zu einem Foto der Bride-to-be. Auch YouTuberin Sarah Harrison (27) und die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Fata Hasanović (24) reagierten mit Herzchen-Emojis auf den Beitrag.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme mit ihrem Verlobten Dennis

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme auf Ibiza

Defrance / ActionPress Liz Kaeber beim Beetique Launch Event in Berlin

