Was steckte hinter diesem Match-Aufreger? Am Samstag ging in Madrid das heiß ersehnte Finale der Champions League über die Bühne. Neben dem spannenden Spiel zwischen Tottenham Hotspur und dem FC Liverpool, das Jürgen Klopps (51) Liverpooler Mannschaft für sich entscheiden konnte, sorgte vor allem eine leicht bekleidete Dame auf dem Spielfeld für ordentlich Wirbel: Im String-Badeanzug rührte Kinsey Wolanski auf dem grünen Rasen die Werbetrommel für die Porno-Seite ihres YouTuber-Freundes!

Während ihrer Flitzer-Aktion trug die Blondine einen schwarzen Einteiler, auf dem der Schriftzug "Vitaly Uncensored" prangte. Dabei handelt es sich um den Namen der Internetseite, die ihr Partner Vitaly Zdorovetskiy ins Leben gerufen hat, um seine Videos über YouTube hinaus im Netz zu verbreiten. Denn einige Porno-Pranks des kontroversen, millionenfach abonnierten Online-Stars sind zu heiß für die beliebte Plattform! Die dementsprechend freizügige Werbe-Strategie setzte das Paar schließlich auf Instagram fort, wo Kinsey stolz Fotos von ihrem Spielfeld-Sprint postete und über das Erlebnis auf dem Kicker-Rasen sprach. So erklärte sie in einer Story: "Ich war ganz alleine bei dem Spiel. Habe den Typen neben mir gefragt, ob er mein Handy halten könnte, und bin dann einfach losgerannt."

Dauerhafte Konsequenzen hatte Kinseys Aktion bislang nicht: Zwar wurde sie zunächst ins Gefängnis gebracht, kam aber schnell wieder auf freien Fuß, wie ein weiteres Story-Video auf ihrem Account zeigt. Kinseys Freund, der im Finale der Fußball-WM 2014 selbst als Flitzer über den Rasen gerannt und DFB-Kicker Benedikt Höwedes (31) auf die Pelle gerückt war, ist jedenfalls hin und weg von der Aktion seiner Freundin: "Ich kann es nicht erwarten, dich zu heiraten", schrieb er auf Twitter zu einem Bericht über seine Liebste.

Instagram / kinsey_sue Kinsey Wolanski, Online-Sternchen

Anzeige

ActionPress/David Rawcliffe Kinsey Wolanski (M.) beim Champions League-Finale 2019 in Madrid

Anzeige

ActionPress/Qi Heng/Xinhua News Agency Benedikt Höwedes und Vitaly Zdorovetskiy im WM-Finale 2014 in Rio de Janeiro

Anzeige

Instagram / vitalyzdtv Vitaly Zdorovetskiy, YouTube-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de