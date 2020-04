Muss Vitaly Zdorovetskiy für seine neueste Aktion jetzt etwa hinter Gitter? Im Netz hat der YouTuber mehr als zehn Millionen Anhänger. Im Großteil seiner Videos spielt der gebürtige Russe unbekannten Passanten Streiche, die er mit versteckten Kameras aufzeichnet. Jetzt sorgte der Webstar allerdings mit einem anderen Vorfall für ordentlich Aufsehen: Vitaly soll eine Joggerin angegriffen haben und wurde deshalb nun verhaftet.

Wie TMZ berichtete, wurde Vitaly am vergangenen Sonntag wegen schwerer Körperverletzung festgenommen. Laut Polizeibericht soll der 28-Jährige eine Joggerin abgefangen und auf sie eingeschlagen haben. Die junge Frau erregte durch Hilfeschreie die Aufmerksamkeit anderer Passanten, woraufhin der YouTuber in ein nahe gelegenes Haus geflüchtet sein soll. Dort wurde er kurz darauf von den Beamten in Gewahrsam genommen. Am vergangenen Montag wurde er jedoch nach Hinterlegung einer Kaution in Höhe von umgerechnet rund 6.800 Euro wieder freigelassen.

Vitaly und das mutmaßliche Opfer sollen sich noch nie zuvor begegnet sein. Bei dem Angriff zog sich die Läuferin eine Platzwunde über ihrem Auge zu, die genäht werden musste, und klagte danach ebenfalls über Schmerzen in der Brust. Für Vitaly ist dies nicht der erste Konflikt mit dem Gesetz: Bereits im März 2012 wurde der YouTuber verhaftet, nachdem er sich für einen Prank-Clip als Polizist ausgegeben hatte.

Vitaly Zdorovetskiy, Webstar

Vitaly Zdorovetskiy im Januar 2020

Vitaly Zdorovetskiy im Dezember 2019



