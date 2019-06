Mehr Absturz als Hebefigur! Zwischen Sonne und Meer hat sich ein prominentes Pärchen nun an einer ganz besonderen Tanzpose versucht. Angelehnt an den Filmklassiker Dirty Dancing haben sich die beiden Turteltauben für die wohl schwierigste Szene der Romanze entschieden und wollten im Wasser die berühmte Hebefigur nachahmen. Kein leichtes Unterfangen, wie sie selbst feststellen mussten! Letztendlich ging die spontane Tanzeinlage gehörig in die Hose und endete mit einem nicht ganz so eleganten Absturz in die Wellen. Doch welche Stars verbergen sich hinter diesem lustigen Urlaubsschnappschuss?

Hinter der Momentaufnahme verstecken sich der Ex-Profifußballer René Adler (34) und die Verbotene Liebe-Darstellerin Lilli Holunder (33). Wegen der Schnorchelausrüstung im Gesicht sind die beiden allerdings kaum zu erkennen. Das humorvolle Pärchenfoto postete die Schauspielerin zuletzt auf Instagram und schrieb dazu lediglich: "Hebefigur missglückt." Ihren Fans fiel der Patzer derweil kaum auf – ihre Aufmerksamkeit galt vielmehr Lillis knackiger Figur. "Egal, ob missglückt, du siehst einfach immer wow aus", schrieb ein User. Ein anderer Follower scherzte: "Ach, du wolltest doch nur mit deinem geilen Body angeben."

Das Traumpaar ist inzwischen schon seit über einem Jahr verheiratet und hält seine Liebe offenbar nicht nur mit kleinen Tanzeinlagen frisch – auch lange Gespräche sind für die zwei von großer Bedeutung. "Wir gehen auch nicht schlafen, wenn etwas noch ungeklärt ist", erklärte Lilli erst vor wenigen Monaten im Interview mit Promiflash.

Instagram / lilli Lilli Holunder, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / reneadler René Adler und Lilli Holunder

Anzeige

Instagram / reneadler René Adler und Lilli Holunder im Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de