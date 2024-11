Lilli Hollunder wurde von fremdem Mann im Park attackiert

Die Schauspielerin Lilli Hollunder (38) wurde am Montagmittag Opfer einer unerwarteten Attacke in einem Park am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Während die ZDF-Bekanntheit wie gewohnt mit ihrem Hund Momo im angrenzenden Klinikpark unterwegs war, wurde sie von einem Jogger angerempelt. "Er rannte in mich rein, mit voller Absicht, hat noch so dumm gegrinst, meine Schulter tat heftig weh. Ich war total geschockt", berichtet die "Notruf Hafenkante"-Darstellerin im Interview mit Bild nun von dem Erlebten.

Diesen unangenehmen Vorfall wollte Lilli nicht auf sich beruhen lassen. "Es kann nicht sein, dass wir Frauen so etwas einstecken müssen und schweigend nach Haue gehen. So wird sich nie etwas ändern", macht sie gegenüber der Boulevardzeitung deutlich. Also sprach sie den Jogger an und stellte ihn zur Rede. Doch die Situation eskalierte. "Er packte mich und schubste mich weg! Schrie mich an: 'Stell dich nicht in meinen Weg, du Fo***'", schildert die Schauspielerin schockiert die Ereignisse. Lilli rief daraufhin die Polizei, doch der Täter konnte entkommen. "Ich bin sehr enttäuscht, wie das ausgegangen ist", betont die 38-Jährige.

Nach dieser erschütternden Attacke war Lillis Ehemann sicherlich für sie da. Mit dem ehemaligen Fußball-Torwart René Adler (39) ist die TV-Bekanntheit bereits seit 2016 verheiratet. Im Mai 2020 durften sich der Sportler und die Schauspielerin über Nachwuchs freuen: Sie wurden Eltern eines Sohnes. Doch damit war ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen. Im November 2022 kam das zweite gemeinsame Kind zur Welt.

Anzeige Anzeige

Instagram / lilli Lilli Hollunder am Set von "Notruf Hafenkante"

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilli Hollunder und René Adler im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige