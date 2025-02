Wie Ex-Torwart René Adler Romantik in der Ehe aufrecht hält

Schauspielerin Lilli Hollunder (38) und Ex-Bundesliga-Torwart René Adler (40) führen eine Ehe, die Harmonie und Humor offenbar perfekt vereint. Seit 2016 sind die beiden verheiratet und Eltern von zwei Kindern. Die Herausforderungen des Familienalltags meistern sie mit Lillis schier unerschöpflicher Energie und Renés Sinn für Romantik. Das verriet die Schauspielerin jetzt bei der Berlinale, wo sie unter anderem eine besondere Anekdote über ihren Mann erzählte, bei der ihre Füße eine entscheidende Rolle spielten.

Lilli, die durch ihr Hobby – das Boxen – auch schon einen Überfall im Park abwehren konnte, berichtete strahlend, dass René in Sachen Romantik kreativ bleibe und sich immer wieder besondere Gesten einfallen lasse. "Er hat mir einen Adventskalender gemacht, auch letztes Jahr wieder", erzählte sie. Dabei investiere René viel Zeit, um 24 kleine Geschenke auszuwählen, einzupacken und so eine ganz persönliche Freude zu bereiten. Doch Renés wahres Geheimrezept für eine glückliche Ehe lässt die Schauspielerin schmunzeln: "Er gewinnt mich immer, indem er meine Füße massiert!" Obwohl das keine tägliche Routine sei, habe sie gelernt, ihn so lange zu überreden, bis er nachgibt – ein Detail, das humorvoll vermuten lässt, wie gut die beiden sich nach vielen Jahren noch auf liebevolle Weise necken können.

Hinter dem glücklichen Paar stehen jedoch nicht nur harmonische Anekdoten, sondern auch die Fähigkeit, Familie und Karriere im Gleichgewicht zu halten. Lilli beeindruckt als berufstätige Mutter, die ihren Alltag – von Kindererziehung bis Schauspielprojekten – scheinbar mühelos meistert. Auf Social Media teilt sie Einblicke in ihr Leben, das von Fröhlichkeit und Dynamik geprägt ist. René, der nach seinem Rücktritt als Profifußballer ebenfalls neue Wege eingeschlagen hat, ist dabei nicht nur ihr Partner, sondern laut Lilli auch jemand, der "diese kleinen Aufmerksamkeiten beherrscht, mit denen er zeigt, wie wichtig wir ihm sind". Ein Erfolgsrezept, das bei dem Ehepaar offenbar wunderbar funktioniert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lilli Hollunder und René Adler im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images René Adler und Lilli Hollunder

Anzeige Anzeige