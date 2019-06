Harry wer? Kendall Jenner (23) tauchte im neuen Vlog ihrer Schwester und Selfmade-Milliardärin Kylie (21) auf, wie sie via FaceTime ein Gespräch führte. Als Kylie Kendalls Gesprächspartner erkannte, begrüßte sie ihn fröhlich mit den Worten "Hi Harry"! Nun fragen sich Fans und Follower des Kardashian-Jenner-Clans, um wen es sich dabei gehandelt haben könnte: Die Mehrheit vermuten, das Model könnte mit Sänger Harry Styles (25) gesprochen haben!

In Kylies neuem YouTube-Clip können Zuschauer seit dem 3. Juni 2019 mitverfolgen, was die Geschäftsfrau und Mutter so den lieben langen Tag tut. Dabei konnten sie auch ein paar Sekunden des besagten Gesprächs um Kendall erhaschen. Die Zuschauer waren sofort überzeugt, die Stimme von Harry Styles gehört zu haben und posteten ihre Gedanken auf Twitter. Die Vermutung liegt nahe, da der Sänger und das Model schon einmal 2015 in St. Barts beim Turteln fotografiert wurden. Läuft denn da etwas zwischen den beiden? Einige User sind davon nicht überzeugt: Sie wiesen darauf hin, dass es sich auch sehr gut um einen guten Freund der Victoria's Secret-Beauty handeln könne – nämlich Harry Hudson.

Auch vor wenigen Wochen wurde den beiden eine wilde Romanze nachgesagt. Sie sollen gemeinsam nach der Met Gala eine ganze Nacht durchgefeiert haben – und nur knapp nacheinander den Club verlassen haben!

